İranlı yetkili: Bloke edilmiş paralar koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır

1 saat önce

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği Dış Politika Yardımcısı Ali Bakıri, Tahran, ABD'in el koyduğu tüm paraların iadesi için çabaların sürdüğünü ve bunun İran halkının yasal hakkı olduğunu açıkladı.

Basına açıklama yapan Bakıri, "İran'ın bloke edilmiş paraları ülkeye eksiksiz ve hiçbir koşul olmaksızın iade edilmelidir." dedi.

Paranın serbest bırakılmasına herhangi bir kısıtlama veya koşul getirilmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Ali Bakıri, bunun İran halkının yasal hakkı olduğunu dile getirdi.

Diplomatik kaynaklar, Tahran'ın kapsamlı bir anlaşmayı fonların önemli bir kısmının serbest bırakılmasına bağladığını açıkladı.

İranlı kaynaklar, Washington'ın Katar ve diğer bazı yabancı bankalardaki İran fonlarını serbest bırakmayı kabul ettiğini, ancak konunun hala müzakere aşamasında olduğunu belirtti.

Reuters ve Financial Times'a göre İran'ın dünya genelinde bloke edilmiş toplam fonları yaklaşık 120 milyar dolar ve bu da ülkenin iç gelirlerinin üçte birini oluşturmaktadır.