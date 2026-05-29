İddia: Kılıçdaroğlu PM'yi "hesaplaşma" için toplayacak

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Parti Meclisini (PM) toplamadan önce parti içinde kapsamlı bir "arınma ve ihraç" süreci başlatacağı öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da PM’yi toplayacağına dair iddiaları ve perde arkasındaki stratejiyi kaleme aldı. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı açıklamada 1 Haziran tarihini kendisinin belirlemediğini ve bu bilginin kulis iddialarından ibaret olduğunu belirtmişti.

Selvi’nin aktardığı kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, mevcut PM’de Özgür Özel ekibinin çoğunlukta olmasına ve yakın çevresinin "toplantıyı yapmama" yönündeki baskılarına rağmen geri adım atmıyor. Kılıçdaroğlu'nun PM toplantısında parti içi muhalefetle sert bir hesaplaşmaya gireceği iddia ediliyor.

Yazıda, Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine şu ifadeleri kullandığı ileri sürüldü:

"Ben Parti Meclisi toplantısında bunlarla yüzleşeceğim, hesaplaşacağım. Kamuoyunun önünde söyleyemeyeceğim şeyleri Parti Meclisinde bunların yüzüne karşı söyleyeceğim. Kurultayda benim arkamdan çevirdikleri dolapları, daha sonra yaptıklarını yüzlerine karşı söyleyeceğim, bunlarla hesaplaşacağım."

Kılıçdaroğlu’nun "hesaplaşma" kararından vazgeçmediğini ancak stratejik bir öncelik değişikliğine gittiğini belirten Selvi, eski genel başkanın ilk etapta PM'yi toplamayacağını iddia etti.

Kulis bilgilerine göre Kılıçdaroğlu, PM'yi toplamadan önce partide adı usulsüzlük, rüşvet ve etik dışı iddialara karışan isimleri ihraç ederek bir "arınma süreci" başlatmayı planlıyor.

İddiaya göre partinin bu isimlerden temizlendiğine ikna olduktan sonra Parti Meclisini nihai hesaplaşma ve yüzleşme için bir araya getirecek.