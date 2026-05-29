Rubio: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack'ın görev süresi sona erdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev süresinin sona erdiğini açıkladı.

Marco Rubio, X sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Büyükelçi Tom Barrack, Suriye özel temsilcimiz olarak eşi benzeri görülmemiş bir rol oynadı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı mesajında, "Özel temsilcinin görev süresi sona ermiş olsa da, uzmanlığı, ilişkileri ve anlayışı ülkemize önemli başarılar getireceği için Trump yönetimini Suriye ve Irak konusunda yönlendirmeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

Barrack, mayıs ayında Suriye Özel Temsilcisi olarak atanmıştı. Bu, Trump yönetiminin Suriye'ye yönelik politikalarını yeniden şekillendirdiği bir dönemde gerçekleşti.