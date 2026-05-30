ABD Savaş Bakanı: Gerekirse İran'a yönelik saldırıları yeniden başlatmaya hazırız

ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, bir anlaşmaya varılamaması durumunda ABD'nin İran'a yönelik saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Pete Hegseth, Singapur’da düzenlenen Shangri-La Diyaloğu Güvenlik Forumu’nda konuştu.

Hegseth, "Gerekirse yeniden başlama kabiliyetimiz fazlasıyla mevcut" dedi.

ABD Savaş Bakanı, Trump'ın "sabırlı" olduğunu ve İran'ın nükleer silah elde etmemesini sağlamak için "güçlü bir anlaşma" aradığını vurguladı.

Hegseth ayrıca ABD'nin İran'la çatışma içinde olmasına rağmen Asya-Pasifik bölgesine sırtını dönmediğini belirterek, "Aynı anda iki şey yapabiliriz. Savunma sanayimizi hızlandırıyoruz, böylece çok yakında 2 kat, 3 kat, 4 kat daha fazla mühimmat üreteceğiz ve böylece dünyanın dört bir yanındaki tüm (operasyon) planlarımızın düzgün bir şekilde finanse edilmesini sağlayacağız." dedi.