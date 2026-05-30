Kılıçdaroğlu 3 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi’nde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de çalışmalara başladı.
Basındaki haberlere göre Kılıçdaroğlu, genel merkezde partililerle bayramlaşmak üzere saat 12.40'ta Çukurambar'daki evinden çıktı.
Evinin önünde bekleyen ve kendisini alkışlayan partililerle selamlaşan Kılıçdaroğlu, makam aracına binerek konutundan ayrıldı.
Saat 12.50'de genel merkeze ulaşan Kılıçdaroğlu, "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla karşılandı ve partililer tarafından makam aracına karanfil bırakıldı.
Parti otoparkından giriş yapmasının ardından 12. katta bulunan makam odasına geçen Kılıçdaroğlu, bugün "Halkla Bayramlaşma" programı gerçekleştirecek.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde bulunan makam odasında fotoğraf paylaşıldı.