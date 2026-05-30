Inherent Resolve: DAİŞ hücreleri yeniden yapılanıyor

Inherent Resolve Operasyonu Genel Müfettişliği, terör örgütü DAİŞ hücrelerinin yeniden örgütlenerek, faaliyet alanlarını genişletebileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD’nin Inherent Resolve Operasyonu Genel Müfettişliği tarafından yayımlanan raporda, Suriye’deki kamplar ve cezaevlerinden binlerce DAİŞ’linin ve ailelerinin kaçmasının ardından ortaya çıkan güvenlik tehditlerine dikkat çekildi.

Raporda, geçici hükümete bağlı grupların yılın başındaki saldırıları nedeniyle gözaltı ve denetim sisteminin çökmesi sonrasında DAİŞ ile bağlantılı olduklarından şüphe edilen 15 bin ila 20 bin kişinin kaybolduğu ya da firar ettiği belirtildi.

Rapora göre yabancı kadın ve çocukların toplu şekilde ayrılmasının ardından Hol Kampı’ndaki nüfus yaklaşık 23 bin 400 kişiden 1500 kişinin altına düştü.

Raporda ayrıca Şedade Cezaevi’nden de yaklaşık 1500 kişinin kaçtığı kaydedilirken, DAİŞ hücrelerinin yeniden örgütlenerek faaliyet alanlarını genişletebileceği uyarısı yapıldı.