Dokuzuncu kabine döneminde 810 yol projesi hizmete sunuldu

3 saat önce

Dokuzuncu hükümet kabinesi döneminde Kürdistan Bölgesi genelinde 810 yol projesinin hayata geçirildiği duyuruldu.

Kürdistan Bölgesi Medya ve Enformasyon Ofisi tarafından yayımlanan rapora göre toplam 1 trilyon 57 milyar dinar değerinde 810 yol projesi uygulandı. 3055 kilometre yeni yol inşa edildi veya restore edildi. 2239 kilometre uzunluğunda ve maliyeti 4 trilyon 179 milyar dinar olan 227 stratejik proje uygulanmaktadır.

2723 kilometre yol yeniden asfaltlandı, 19 bin 342 trafik işareti yerleştirildi. 62 kilometre uzunluğunda bariyer döşendi. 59 yaya geçidi yapıldı.

Devam eden stratejik projeler

Şehirleri ve köyleri birbirine bağlayan 800'den fazla yol projesinin tamamlanmasının yanı sıra, yüzlerce önemli proje de uygulama aşamasındadır. İşte uygulama aşamasında olan en önemli ve stratejik yol projeleri:

- Kori-Şaklava-Kandil çift yönlü yol projesi: Bu proje 97 milyar 375 milyon dinar maliyetle uygulanacak ve bugüne kadar çalışmaların %50'si tamamlandı.

- Koye-Erbil çift yönlü yol projesi: Bu projenin maliyeti 683 milyar dinar, uzunluğu 48 kilometre ve bugüne kadar çalışmaların yaklaşık %40'ı tamamlandı.

- Koye'deki Besti Şerxe yol ve köprü projesi 10 milyar 897 milyon dinar maliyetle uygulanmaktadır.

- Dukan-Çwarqurne çift yönlü yol projesi: 35 kilometre uzunluğunda ve maliyeti 260 milyar 699 milyon dinardır. Bugüne kadar çalışmaların %16'sı tamamlandı.

- Kelar-Derbendixan yol projesi: 40 kilometre uzunluğundadır. Projenin maliyeti 591 milyar 860 milyon dinar ve bugüne kadar çalışmaların %30'u tamamlandı.

Medya ve Enformasyon Ofisi, bu projeler üzerindeki çalışmaların devam ettiğini; ancak mali sorunlar ve Kürdistan Bölgesi'nin Irak bütçesindeki payının gönderilememesi nedeniyle bu stratejik projelerin uygulanma sürecinin yavaş ilerlediğini belirtti.