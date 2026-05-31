Katz: "İsrail ordusu, Beaufort Kalesi'ni ele geçirdi"

Bakan Yisrael Katz, bugün (31 Mayıs 2026 Pazar), yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde bulunan Beaufort Sırtı’nın ele geçirildiğini duyurdu.

Katz açıklamasında, "Başbakan Netanyahu’nun yönlendirmesi ve benim talimatımla, İsrail ordusu Lübnan’daki manevrayı genişletti, Litani Nehri’ni geçti ve Celile topluluklarının savunması ve kuvvetlerimizin güvenliğinin sağlanması açısından en önemli stratejik noktalardan biri olan Beaufort Sırtı’nı ele geçirdi." dedi.

Operasyonun gizli yürütüldüğünü belirten İsrailli bakan, ayrıca çatışmaların hala devam ettiğini; Hizbullah’ı zayıflatma ve İsrail’in kuzey sınırını "güvence altına alma" çabalarının süreceğini vurguladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada ise, "IDF, birkaç gün önce Lübnan’daki Beaufort Sırtı ve Saluki Vadisi bölgesinde, terörist altyapıyı ortadan kaldırmak, teröristleri etkisiz hale getirmek ve İsrailli sivillere yönelik doğrudan tehditleri kaldırmak amacıyla bir operasyon başlattı. Operasyon, Beaufort Sırtı ve Saluki Vadisi bölgesinde operasyonel kontrol sağlamaya odaklanırken, aynı zamanda Hizbullah’ı zayıflatmayı ve İran yönlendirmesi altında sırt bölgesinde kurulan terörist altyapıyı ortadan kaldırmayı hedefliyor." denildi.

İsrail ordusu açıklamada, Hizbullah’ın askeri ve muharebe faaliyetlerini Beaufort Sırtı’ndan yönettiğini ve buradan çok sayıda saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

İsrail güçlerinin Litani Nehri’ni geçtiği aktarılan açıklamada, "IDF, operasyonlarını nehrin kuzeyindeki Hizbullah hedeflerine doğru genişletmektedir." ifadeleri kullanıldı.