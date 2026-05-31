Trump: İran, nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda taahhütte bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Tahran'la iyi bir mutabakata varmak için büyük adımlar attığını belirtirken, ancak askeri seçeneğin hala masada olduğunu vurguladı.

Fox News’e konuşan Trump, Tahran ile yürütülen müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildiğini söyledi.

İran’ın başlangıçta yalnızca nükleer silah üretmeyeceğini beyan ettiğini, ancak ABD’nin talebi üzerine bu taahhüdün genişletildiğini belirten Trump, İran’ın nükleer silah geliştirmeme ve satın almama konusunda taahhütte bulunduğunu iddia etti.

Anlaşmayı henüz onaylamadığını ancak görüşmelerin olumlu yönde ilerlediğini ifade eden ABD Başkanı, "İstediğimizi yavaş ama emin adımlarla elde ettiğimizi düşünüyorum. Eğer bunu başaramazsak, işler farklı şekilde sonuçlanabilir." dedi.

Öte yandan ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, müzakerelerin başarısız olması halinde Washington’un İran’a karşı yeniden askeri operasyon düzenleme kapasitesine sahip olduğunu söylemişti.

Bölgedeki gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları ABD’ye ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini öne sürmüştü.