UEFA Şampiyonlar Ligi kutlamalarında olay çıktı: 426 gözaltı

4 saat önce

Paris Saint-Germain'in (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğu elde etmesinden sonra Fransa'da yapılan kutlamalarda çıkan olaylarda 426 kişi gözaltına alındı.

PSG'nin galibiyeti başta Fransa'nın başkenti Paris ve çevresi olmak üzere ülke genelinde coşkuyla kutlanırken, başkentte polis ile PSG taraftarları arasında arbede yaşandı.

Polis, farklı noktalarda oluşan kalabalık taraftar gruplarını biber gazıyla dağıtmaya çalışırken, bazı taraftarlar havai fişek fırlatarak karşılık verdi.

Paris'in ünlü Şanzelize Caddesi'nde otobüs durakları taraftarlar tarafından kırıldı.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülkedeki 15 kentte kabul edilemez taşkınlıkların yaşandığını belirtti.

Ülke genelindeki kutlamalar kapsamında 426 kişi gözaltına alınırken, 7 polis yaralandı.

Dün akşam Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, İngiliz rakibi Arsenal'i yenerek şampiyonluğu kazanmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında Fransa genelinde, 8 bini Paris'te olmak üzere 22 bin polis ve jandarma görevlendirilmişti.