Irak’ta yeni kabinenin 10 ila 15 gün içinde tamamlanması bekleniyor

Irak’ta yeni Başbakan Ali Zeydi kabinesinin önümüzdeki 10 ila 15 gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nden bir kaynağın 31 Mayıs 2026 Pazar günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Koordinasyon Çerçevesi’nin Başbakan Ali Zeydi kabinesini tamamlamak üzere bu hafta içinde bir araya geleceğini belirtti.

"Kabinenin önümüzdeki 10 ila 15 gün içinde tamamlanması, ertelenen ve henüz güvenoyu alamayan bakanlıkların da güvenoyu alarak kabinenin eksiksiz hale getirilmesi planlanıyor." diyen kaynak ayrıca, "Koordinasyon Çerçevesi, kabinenin en kısa sürede tamamlanması konusunda oldukça kararlı." ifadelerini kullandı.

KDP'li Milletvekili Aşwaq Caf: "Henüz Net Bir Tarih Yok"

Konuya ilişkin Kurdistan24 web sitesine açıklamalarda bulunan Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu Üyesi Aşwaq Caf ise Ali Zeydi kabinesinin tamamlanması için yapılacak oylamaya dair henüz resmi bir tarihin belirlenmediğini söyledi.

KDP'li milletvekili, Parlamentodan güvenoyu alamadıkları için şikayette bulunan bakan adaylarına Irak Yüksek Federal Mahkemesi tarafından henüz bir yanıt verilmediğini de sözlerine ekledi.

Ne Olmuştu?

Irak Parlamentosu, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü düzenlenen oturumda, yeni Başbakan Ali Zeydi’nin kabinesindeki 14 bakana güvenoyu vermişti. Ancak aralarında Kürtlerin, özellikle de KDP'nin payına düşen İmar ve İskan Bakanlığının da bulunduğu bazı bakanlıklar boş kalmış ve güvenoyu alamamıştı.