3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, "İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor ve bu anlaşma hem ABD hem de bizimle hareket edenler için faydalı olacak." ifadesini kullandı.

Truth Social sosyal medya platformundan, bugün (1 Haziran 2026 Pazartesi), açıklama yapan Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratlar ile bazı Cumhuriyetçilerin sürece ilişkin sürekli eleştirilerde bulunduğunu belirten Donald Trump, kendisinden kimi zaman daha hızlı kimi zaman ise daha yavaş hareket etmesinin beklendiğini söyledi.

Bu tür taleplerin ve yorumların görevini zorlaştırdığına dikkati çeken Trump, her şeyin yoluna gireceğini savundu.