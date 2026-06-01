İran: ABD'nin çelişkili açıklamaları müzakere sürecini uzatıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Washington'ın çelişkili açıklamaları ve İsrail'in müdahalesinin müzakere sürecinin uzamasının başlıca nedenleri olduğunu söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin ise Bekayi, müzakere ve diyalogun taraflar arasında güven olduğu anlamına gelmediğini, ABD ile görüşmelerin şüphe ve güvensizlik ortamında başladığını vurguladı.

"Lübnan'daki ateşkes, savaşı sonlandıracak nihai bir anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır. Lübnan'da olanların başat aktörü ABD'dir. Siyonist rejim, görünürdeki ateşkese rağmen Lübnan'da ve işgal altındaki Filistin topraklarında en ağır ve en vahşi suçları işlemeye devam ediyor." ​​​​​​​diyen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, mevcut aşamada nükleer konuların gündemde olmadığını öne sürdü.

Washington'ın çelişkili açıklamaları ve İsrail'in müdahalesinin müzakere sürecinin uzamasının başlıca nedenleri olduğunu belirten Bekayi ayrıca, bölgedeki gerilimin tırmanmasından Washington ve Tel Aviv’i sorumlu tuttu.