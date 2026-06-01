Buca Belediyesine "yolsuzluk" operasyonu: 50 gözaltı

Buca Belediyesi ve bağlı birimlerine yönelik düzenlenen operasyonunda, aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ile eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın da bulunduğu 50 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında belediye üst düzey yöneticileri, çalışanlar ve firma sahiplerinin de bulunduğu 62 şüpheliye yönelik İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Aralarında mevcut belediye başkanı Görkem Duman, eski belediye başkanı Erhan Kılıç, 3 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 53 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ünün cezaevinde olduğu, yurt dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldığı, 2 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.