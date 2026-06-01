Kabine toplanıyor: Barış sürecinde atılması planlanan yasal adımlar tartışılacak

4 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak ve toplantıda barış sürecinde atılması planlanan yasal adımların konuşulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, 2 haftalık aranın ardından, bugün (1 Haziran 2026 Pazartesi), yapılacak toplantının öncelikli gündemi; barış süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler ile Türkiye ekonomisi olacak.

Barış süreci, toplantının gündeminde yer alacak. Devletin ilgili kurumları örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler üzerindeki çalışmasını sürdürüyor. Hem bu çalışmalar hem de sürece dair atılması planlanan yasal adımların toplantıda konuşulması bekleniyor.

Son 1 haftada Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve İranlı mevkidaşı Mesud Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu liderlerle görüştü. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak.

Orta Doğu'daki gelişmeler ve özellikle de Hürmüz bilmecesi küresel ekonomi ile ticaret üzerindeki olumsuz etkisini sürdürüyor. Kabine toplantısında, bu etkileri minimum seviyede tutmak ve dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek. Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.