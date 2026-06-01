Seungcheol Lim: Kürtler dünyanın en misafirperver milletidir

Seungcheol Lim, Kürtlerin, direnişi, misafirperverliği ve zekasına hayranlığını dile getirdi

4 saat önce

Eski Güney Kore Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosu Seungcheol Lim, Kürdistan Bölgesi'nin araştırma merkezlerine ve yapay zekaya yatırım yaparak ekonomisini daha fazla geliştirebileceğini söyledi.

Seungcheol Lim, Kurdistan24'e verdiği röportajda, Kürt toplumu, Kürt ve Kore halkı arasındaki tarihi benzerlikler ve Kürdistan Bölgesi'ndeki ekonomik kalkınma beklentileri hakkında konuştu.

Eski Başkonsolos, Kürdistan Bölgesi'nde dört yıllık kalış sürecinde Kürtlerin, direnişi, misafirperverliği, dengeli çeşitliliği ve zekasına hayran kaldığını ifade etti.

Kürt ve Güney Kore halkları arasındaki benzerliklerine değinen Seungcheol Lim, "İki milletimiz de güçlü ülkelerle çevrili ve zor zamanlardan geçti, ancak aile ve eğitime verilen önem, dirençli kalmamıza yardımcı oldu." dedi.

Ekonomi konusunda ise Lim, görev süresi boyunca Güney Kore'nin deneyimini göz önünde bulundurarak, Kürdistan Bölgesi'nin ekonomik iyileşmesine takip ettiğini belirterek, Kore'deki KDI'ye benzer bir stratejik araştırma merkezinin kurulmasını Kürdistan Bölgesi Hükümetine önerdiğini ve bu önerinin onaylandığını ifade etti.

Seungcheol Lim ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin, özellikle "önümüzdeki otuz yılda bölgenin ekonomik yapısını kökten değiştirebilecek yapay zeka" alanında gençliğinin gücüne ve zekasına güvenmesi gerektiğini vurguladı.

Kadınların konumuyla ilgili olarak, Koreli diplomat Kürt kadınlarının özgürlüğüne, cesaretine ve liderlik yeteneğine hayranlığını dile getirdi ve bunun Kürt toplumunun geleceğinin parlak olmasının bir nedeni olduğuna inandığını belirtti. Ayrıca, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, Runaki projesi başta olmak üzere hizmet sektöründe attığı adımlarına övgüde bulundu.

Seungcheol Lim son olarak, Halepçe trajedisini Kore'deki 18 Mayıs 1980 trajedisine benzetti, ayrıca, Kürt gençliğinin kaydettiği ilerlemeyi görmek için önümüzdeki 10 yıl içinde Kürdistan Bölgesi'ne geri döneceğine söz verdi.