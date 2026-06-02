Deryay Hiwa "Umut Deryası" adlı Kürt filmi, İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali'nde ödüle aday gösterildi.

Film yönetmeni Cubrail Ebubekir, bugün (2 Haziran 2026 Salı) Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Festivalde çok sayıda uluslararası katılımcı arasında, jüri üyeleri çalışmamızı yüksek sanatsal yetenek içeren, öykü anlatımı ve sinema sanatının üst düzey bir örneği olarak değerlendirdi." dedi.

“Umut Deryası” adlı kısa filminin 38 uluslararası festivale katıldığını belirten Ebubekir, "Kürt filmlerinin anlatım tarzını tüm dünyaya, özellikle İran ve Türkiye gibi komşu ülkelere aktarmakla çok ilgileniyorum." ifadesini kullandı.

Film yönetmeni Ebubekir, "Yerinden edilmenin derin psikolojik ve fiziksel yaraları üzerinde duran film, evlerini terk etmek zorunda kalan, güvenli ve insanca bir yaşam arayışında tehlikeli yollara düşen insanların yolculuğunu konu alıyor." dedi.

İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali'nin eylül ayında yapılması planlanıyor. Kurdistan24 çalışanı Ebubekir, "Umut Deryası" kısa filmi, Türkiye'de altı kez aday gösterildi.