Mesrur Barzani: Siyasi tıkanıklığa son verilmeli

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel ile bölgedeki kritik gelişmeleri ve siyasi tıkanıklığın aşılmasına yönelik çözüm yollarını masaya yatırdı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinden 2 Haziran 2026 Salı günü yapılan resmi açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin Fransa'nın Irak Büyükelçisi Patrick Durel'i kabul ettiği belirtildi.

Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulanana görüşmede, Irak ve bölgedeki genel durumun masaya yatırılarak, Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın güvenlik ve istikrarının korunmasının önemi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu bildirildi.

Görüşmenin bir diğer önemli başlığında ise Başbakan Barzani’nin, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunun yeniden aktif hale getirilmesi, sorunların sorumluluk bilinciyle çözülmesi ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi sürecin içinde bulunduğu tıkanıklığın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizdiği aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, mevcut güvenlik, ekonomik ve mali zorluklarla mücadele edebilmesi adına federal hükümete destek verilmesinin önemine dikkat çekildiği ifade edildi.