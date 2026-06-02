Asaib Ehli Hak, Haşdi Şabi ile ilişkilerini kesiyor

Asaib Ehli Hak tarafından 2 Haziran 2026 Salı günü yayımlanan bildiride, silahları devlete teslim etmeyi ve Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığının emri altına girmeyi planladıklarını belirtildi.

Askeri güçlerinin geleceği ve devlet kurumlarıyla olan ilişkilerine dair yeni bir karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Yüksek Dini Merci’nin çağrıları, Koordinasyon Çerçevesi’nin ulusal duruşu ve Genel Sekreter Kays el-Hazali’nin daha önceki beyanatları doğrultusunda, grubun askeri kanadının Haşdi Şabi ile olan tüm bağlarının koparılmasına ve silahların yalnızca devlet kontrolünde kalmasına karar verildiği vurgulandı.

Alınan kararın ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla grup bünyesinde merkezi bir komisyon kuruldu. Hacı Cevad Tleybavi başkanlığındaki komisyonda Rafid Salih Ali, Abdullah Şakir Kamil ve Ali Hamza Kazım üye olarak görevlendirildi.

Söz konusu komisyon, geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanması için şu adımları yürütecek:

1- Tüm milislerin isim listelerinin hazırlanması ve nüfus sayımının yapılması.

2- Sahip olunan tüm silah, mühimmat ve lojistik malzemelerin envanterinin çıkarılması.

3- Bu güçlerin devletin güvenlik yasalarına ve gereksinimlerine uygun şekilde Irak Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığına bağlanma sürecinin organize edilmesi.

Asaib Ehli Hak'ın bu kritik silahsızlanma adımı, Irak'taki diğer milis yapılarla görüş ayrılıklarını da su yüzüne çıkardı. Nitekim salı günü erken saatlerde bir diğer silahlı grup olan "Ashab-ı Kehf" yayımladığı bildiride, silahların devlete teslim edilmesine yönelik siyasi talepleri kesin bir dille reddetmiş ve dini merciin bu kararı desteklediği yönündeki iddiaları "batıl" olarak nitelendirmişti.