Pervin Buldan, Demirtaş'ın son halini paylaştı

3 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili Pervin Buldan, Edirne'de tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş’ın son fotoğraflarını paylaştı.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, 2016’dan bu yana tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

Pervin Buldan, bugün (2 Haziran 2026 Salı), X sosyal medya hesabından fotoğrafları, “Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar." notuyla paylaştı.