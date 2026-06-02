Bahreyn'den vatandaşlarına İran ve Irak'a seyahat yasağı

4 saat önce

Bölgede tırmanan güvenlik krizleri ve askeri hareketlilik nedeniyle ikinci bir emre kadar Bahreyn vatandaşlarının İran İslam Cumhuriyeti ve Irak'a seyahat etmesi tamamen yasaklandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından 2 Haziran Salı günü yapılan açıklamada, İran ve Irak’taki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Açıklamada, "Bölgede devam eden gerilimler, istikrarsız güvenlik koşulları ve İran saldırılarının yansımaları göz önünde bulundurularak; ulusal güvenliğin korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması amacıyla, İran ve Irak’a seyahatler belirsiz bir süreye kadar yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, alınan bu karara dayanarak söz konusu talimat ve kılavuzları ihlal eden her bir birey hakkında gerekli tüm yasal işlemlerin kararlılıkla uygulanacağını vurguladı.

Körfez Ülkelerine Yönelik Saldırıların Bilançosu

ABD, İsrail ve İran arasında geçtiğimiz 28 Şubat'ta patlak veren savaşın ardından Tahran yönetimi, Körfez ülkelerine yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgası başlatmıştı. Resmi verilere göre Tahran, bugüne kadar Körfez ülkelerini hedef alan toplam 6 bin 600 saldırı gerçekleştirdi.

İran'ın Körfez bölgesinde en yoğun hedef aldığı ülkelerin başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gelirken, BAE'yi sırasıyla Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar izledi.

Ancak İran tarafından fırlatılan füze ve droneların büyük bir kısmı, söz konusu ülkelerin hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilerek boşa çıkarıldı.