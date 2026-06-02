DAİŞ'e Ankara dahil 21 ilde operasyon: 70 gözaltı

Terör örgütü DAİŞ'e Ankara dahil 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Diyarbakır, Elazığ, Eskişehir, Antep, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Urfa'da terör örgütü DAİŞ'e yönelik operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, "terör örgütü DAİŞ'e üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü DAİŞ'in propagandasını yaptıkları" tespit edilen 70 şüpheli yakalandı.

Açıklamada örgütün faaliyet ve finans yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.