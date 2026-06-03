Bahreyn’den İran'a: Sivil alanları hedef almak uluslararası hukukun ihlalidir

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Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, ülkenin hava savunma sistemlerinin sivil yerleşim alanlarını hedef alan üç füze ile çok sayıda insansız hava aracını (İHA) başarıyla imha ettiğini bildirdi.

Komutanlık, İran tarafından düzenlenen saldırılara ilişkin resmi bir açıklama yayınladı. İran’ın Bahreyn’deki sivil bölgelere yönelik füze ve İHA saldırıları düzenleyerek "saldırgan tutumunu sürdürdüğü" ifade edilen açıklamada, hava savunma güçlerinin bu girişimleri zamanında müdahaleyle boşa çıkardığı vurgulandı.

Açıklamanın diğer bir bölümünde, Bahreyn vatandaşlarına ve ülkede ikamet eden yabancılara azami derecede dikkatli ve teyakkuzda olmaları çağrısında bulunuldu.

İran saldırılarından geriye kalan füze enkazı, şarapnel parçaları veya şüpheli yabancı nesnelere hiçbir şekilde yaklaşılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunulurken, bu tür cisimlerin görülmesi halinde derhal ilgili güvenlik birimlerine haber verilmesi istendi.

Bahreyn Genel Komutanlığı, sivil alanların ve vatandaşların özel mülklerinin hedef alınmasının "uluslararası insancıl hukukun açık ve fahiş bir ihlali" olduğunun altını çizdi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla patlamamış mühimmat ve mühimmat kalıntılarını güvenli bir şekilde etkisiz hale getiren Kraliyet Askeri Mühendislik ekiplerinin özverili çalışmalarından övgüyle bahsedildi.