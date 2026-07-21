ABD’den vatandaşlarına dünya genelinde güvenlik uyarısı

3 saat önce

ABD Dışişleri Bakanlığı, dünya genelindeki vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı yayımlayarak, İran ile tırmanan gerilim nedeniyle bulundukları her yerde teyakkuzda olmalarını istedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, "Orta Doğu'da devam eden karmaşa ve gerilimler nedeniyle bölgedeki istikrar ve güvenlik ortamı belirsizliğini korumakta, küresel ölçekte ise öngörülemeyen bir tırmanma yaşanması ihtimali bulunmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Dünya genelinde ABD diplomatik misyonlarına, Washington'ın çıkarlarıyla bağlantılı noktalara ve Amerikan vatandaşlarına yönelik risklerin arttığına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlardan üst düzey tedbirler almaları ve kalabalık alanlardan uzak durmaları istendi.

Washington'dan gelen bu uyarı, İran'a karşı olası bir savaşın patlak verme ihtimali nedeniyle Orta Doğu'daki gerilimin zirveye tırmandığı ve bölge ülkelerinin de bu çatışma riskinden azade olmadığı bir dönemde gerçekleşti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığının bu uyarısı, geçtiğimiz günlerde vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmeme çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Son bir hafta içinde İran'ın ABD askeri üslerine düzenlediği füze saldırıları nedeniyle Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı bölgeler zarar görmüş ve Amerikan askerleri hayatını kaybetmişti.