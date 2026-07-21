Husiler: Suudi Arabistan, ABD ve İngiltere acıyı tatmalı

2 saat önce

Yemen’deki Husi güçlerinin üst düzey komutanlarından Reşid Vetiri, Suudi Arabistan’a deniz ablukası başlattıklarını duyurarak, Riyad yönetiminin yanı sıra ABD ve İngiltere’yi de doğrudan hedef alacaklarını açıkladı.

Husi komutan Reşid Vetiri, yaptığı basın açıklamasında, Suudi Arabistan’a karşı askeri operasyonların yeniden başlayacağını vurguladı.

Yemen’e uygulanan ambargoya dikkat çeken Vetiri, "Yemen’e yönelik ablukayı kırmak için bu adımı atmak zorundayız. Başlattığımız deniz ablukası yalnızca Suudi Arabistan için yıkıcı olmakla kalmayacak, Riyad yönetimine destek veren ülkeleri de doğrudan etkileyecektir." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan sınırları dahilinde faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirketleri uyararak sözlerine devam eden Vetiri, Suudi limanlarına seyreden tüm gemilerin hedefte olduğunu belirtti.

"Eylemlerimiz geniş kapsamlı ve yüksek etkiye sahip olacaktır.” diyen Husi komutan, şu sözleri sarf etti:

“Düşmanlarımıza tanıdığımız fırsat pencereleri değerlendirilmedi, bu saatten sonra müzakere masasına dönülmeyecektir. Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren Amerikan ve İngiliz şirketleri de hedef listemizdedir. Bundan böyle Suudi limanlarına doğru hareket eden her gemi meşru hedefimiz sayılacaktır."

Husiler tarafından yapılan resmi açıklamada, Suudi Arabistan’a uygulanan deniz ablukasının gerekçesi olarak Yemen’e yıllardır uygulanan ambargo gösterildi.

Açıklamada, "Ablukaya ablukayla karşılık veriyoruz. 12 yılı aşkın süredir Yemen’i ağır bir kuşatma altında tutan anlayışa karşı mütekabiliyet esası uygulanacaktır. Suudi Arabistan yönündeki tüm deniz trafiği yasaklanmış ve seyrüsefer rotaları kapatılmıştır." denildi.

Husi yönetimi, Suudi Arabistan’a yönelik tehditlerinin yanı sıra ülke içindeki vatandaşlara da çağrıda bulunarak Suudi güçlerine karşı genel seferberlik ve gönüllü silahlanma hareketi başlattıklarını duyurdu.