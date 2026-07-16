Erbil Sağlık Müdürü: Bağdat koordinasyonunda organ nakli ameliyatları gerçekleştirilecek

2 saat önce

Erbil Sağlık Genel Müdürü Dr. Dilovan Muhammed, Kürdistan Bölgesi’ndeki hastanelerde organ nakli ameliyatlarının gerçekleştirilmesi için Irak Sağlık Bakanlığı ile sürekli bir koordinasyon içinde olduklarını açıkladı.

Erbil Sağlık Genel Müdürlüğünün geniş bir hizmet ağını yönettiğini belirten Muhammed; Erbil ilinde yaklaşık 200 tesiste hizmet verdiklerini ifade etti.

Sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi konusundaki ilerlemelere dikkat çeken Dr. Dilovan Muhammed, Pirmam Hastanesinin tamamen "kağıtsız hastane" modeline ulaştığını, bu deneyimi tüm hastanelere yaymayı hedeflediklerini belirtti.

Böbrek ve karaciğer nakilleri konusundaki yasal sürece de değinen Genel Müdür, bağışların tamamen insani ve ücretsiz olması için mahkemeler ve güvenlik birimlerinin sıkı denetim uyguladığını bildirdi. Düzenlemeye göre hastanın bölge sakini olması şartıyla Irak’ın diğer illerinden bağışçı kabul edilebildiği gibi, Irak Sağlık Bakanlığı'nın resmi onayıyla bölge dışından gelen hastalara da Kürdistan Bölgesi hastanelerinde nakil yapılabiliyor.

Erbil genelinde sağlık sektöründe 17 bin personelin görev yaptığını ancak emeklilikler nedeniyle oluşan personel açığını kapatmak için yeni istihdama ihtiyaç duyduklarını belirten Muhammed, talasemi hastalarına yönelik özel bir programa da değindi. Hükümetin girişimiyle, 30’u Erbil’den olmak üzere toplam 140 talasemi hastasının kemik iliği nakli için masrafları Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından karşılanmak üzere Türkiye’ye gönderildiğini ve operasyonların başarıyla tamamlandığını duyurdu.