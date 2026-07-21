İngiltere'den Kürdistan Bölgesi'ne destek vurgusu

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, görev süresi sona eren İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Andrew Bizley ile ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Başbakanlık Basın Ofisinden 21 Temmuz 2026’da yapılan açıklamada, Başbakan Barzani’nin, görev süresi sona eren İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Andrew Bizley’yi kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi ile İngiltere arasındaki ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre Başbakan Barzani, görev süresi boyunca Erbil ile Londra arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesine sunduğu katkılardan ötürü Genel Konsolos Andrew Bizley’ye teşekkür ederek, bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Başbakan Barzani ayrıca, Kürdistan Bölgesi’nin İngiltere ile olan stratejik ortaklık, iş birliği ve koordinasyonu daha üst seviyelere taşıma arzusunu vurguladı.

İngiltere Genel Konsolosu Bizley ise Kürdistan Bölgesi’ndeki görevi süresince Kürdistan Bölgesi Hükümeti ve ilgili kurumlar tarafından kendisine gösterilen güçlü destek ve kolaylıklardan dolayı teşekkürlerini sundu.

Andrew Bizley, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’nin istikrarına ve güvenlik ile ekonomi alanlarındaki ortaklığına olan bağlılığını bir kez daha teyit etti.

Görüşmenin bir diğer gündem maddesinde taraflar, Kürdistan Parlamentosunun yeniden aktifleştirilmesi ve yeni hükümet kabinesinin bir an önce kurulmasının önemine dikkat çekerek bu konuda hemfikir olduklarını belirtti.