Bakırhan: Demokratikleşme süreci gecikmeden başlamalı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, barış sürecinin ilerleyebilmesi için ''çerçeve yasanın'' gecikmeden çıkarılması gerektiğini belirterek, "Demokratik Türkiye'nin inşası için kalkış noktası çerçeve yasadır. Bu yüzden çerçeve yasa hemen çıkarılmalı." dedi.

Tuncer Bakırhan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısında sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasının büyük bir bölümünü barış sürecine ayıran Bakırhan, 27 Şubat'tan bu yana "barış ve demokratik toplum rotasında" ilerlediklerini belirterek, sürecin ilerleyebilmesi için çerçeve yasanın gecikmeden çıkarılması gerektiğini söyledi.

Çerçeve yasanın "bir bitiş değil, esaslı bir başlangıç" olduğunu ifade eden Bakırhan, "Demokratik Türkiye'nin inşası için kalkış noktası çerçeve yasadır. Bu kapıdan geçmek için çerçeve yasa hemen çıkarılmalı, uygulamaya başlanmalıdır. Eş zamanlı olarak taraflar ve kamuoyunun mutabık olacağı ortak bir yol haritası çıkarılmalıdır. Demokratikleşme süreci başlamalı ve demokratik entegrasyon inşa edilmelidir." diye konuştu.

DEM Parti İmralı Heyetinin dün (20 Temmuz 2026) PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştüğünü belirten Bakırhan, Öcalan'ın çözüm sürecinde önemli adımlar attığını söyledi:

"Öcalan en iddialı ve en radikal adımları atıyor. Adeta tarihin yönünü değiştiriyor. Ama ne yazık ki bu adımlar karşısında gerekli siyasi ve hukuki düzenlemeler yapılmakta gecikiyor. Yöntem hataları sürece zarar veriyor."

Bakırhan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile DEM Parti heyeti arasında yapılan görüşmelerde sürecin devamına yönelik ortaya çıkan ortak yaklaşımı olumlu bulduklarını belirterek, çerçeve yasanın kapsayıcı olması gerektiğini belirtti.

Çerçeve yasanın "tek taraflı ve dayatmacı" bir anlayışla hazırlanmaması gerektiğini dile getiren Bakırhan, "Çerçeve yasa kapsayıcı olmalıdır. Öcalan'ın özgür çalışma ve iletişim koşullarını sağlamalıdır. Öcalan'ın hukuku barışın hukukudur. Bu sebeple Öcalan'ın statüsü artık düzenlenmelidir." diye konuştu.

Barış sürecine yönelik söylemleri nedeniyle bazı medya kuruluşlarını da eleştiren Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Barış karşıtı medya, süreç başladığından beri barışın dilini bir türlü tutturamadı. Hâlâ üstünlükçü bir dil ve galip-mağlup anlayışı üretiyor. Birileri kaybedecek ama küçük bir azınlık kaybedecek. 86 milyon kazanacak. Emekçiler kazanacak, Aleviler kazanacak, gençler kazanacak. Kürt meselesi çözüldüğünde Türkiye ekonomik, siyasi ve toplumsal olarak yepyeni bir zamana merhaba diyecek."

Konuşmasının sonunda Kürt meselesinin demokratik yöntemlerle çözümünün önemine vurgu yapan Bakırhan, bu süreçte atılacak ilk adımın çerçeve yasa olduğunu yineledi.

"Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümünün ilk adımı çerçeve yasadır." diyen Bakırhan, yasanın "yüz yılı kucaklaşmanın sıcaklığını yansıtması" gerektiğini belirtti.

"Barışa, demokrasiye ve eşitliğe dayalı kardeşlik için o bahar bu bahardır, o yaz bu yazdır. Başka bahar yok, başka bir yazı beklemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un grup toplantısının ardından DEM Parti'yi ziyaret edeceğini belirten Bakırhan, çerçeve yasaya ilişkin önerilerini Kurtulmuş ile paylaşacaklarını söyledi.