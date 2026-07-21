Başbakan Barzani, AB Ofisi Başkanı'na teşekkür etti

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, görev süresi sona eren Avrupa Birliği (AB) Erbil Ofisi Başkanı Radu Botum ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iş birliği süreçlerini ele aldı.

Başbakanlık Basın Ofisinden 21 Temmuz 2026’da yapılan açıklamada, Mesrur Barzani, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla AB Erbil Ofisi Başkanı Radu Botum’u kabul etti.

Açıklamaya göre Başbakan Barzani, görev süresi boyunca Kürdistan Bölgesi ile AB üyesi ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde yürüttüğü çalışmalardan dolayı Radu Botum’a teşekkür etti.

Açıklamada ayrıca, AB Erbil Ofisi Başkanı’nın da görevini başarıyla yürütmesini sağlayan Kürdistan Bölgesi Hükümetinin sunduğu destek, iş birliği ve koordinasyondan dolayı şükranlarını sunduğu belirtildi.