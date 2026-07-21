Özgür Özel CHP'ye veda etti

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Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) veda eden Özgür Özel, "Bugün bu kürsüye her zamankinden farklı duygularla belki de vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyarak çıktım. Her şey bittiğinde bütün olayları hatırlayacağız. Zalimi zalim, mazlumu mazlum, kaçanı korkak, sorumluluk alanı kahraman olarak anacağız." dedi.

CHP’de mutlak butlan kararının ardından gözler, mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel'in Meclisteki grup toplantısına çevrildi.

CHP Grup Başkanı sıfatıyla bugün (21 Temmuz 2026) son kez kürsüye çıktığı belirtilen toplantıda Özel, "Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum" sözleriyle başladığı konuşmasında hem parti içinde yaşanan süreci değerlendirdi hem de "yeni bir başlangıcın" eşiğinde olduklarını söyledi.

Özel, yeni partinin yarın kurulacağını da resmen duyurarak, "Korkanlar çekinenler, üç günlük dünyada şerefini değil de rahat koltuklarını düşünenler varsınlar geride kalsınlar. Biz umudu bu milletin evlatlarının en büyük hakkı olarak görüyoruz. Yarın milletvekillerimizle bir araya geliyoruz, yeni partimizi milletin seçtiği vekillerle kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Özel, yeni kurulacak partinin açık ara farkla Türkiye'nin ana muhalefet partisi olacağını açıkladı.

Özel, "Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen, siz böyle sahip çıktıktan sonra bu vatan batmayacaktır. Bu yeni yürüyüşe hazır mısınız? Yeni bir yol açmaya var mısınız? Haydi bakalım yeni yolda hep beraber iktidara yürüyeceğiz" dedi.

Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

''Bugün vakti gelmiş bir vedanın hüznünü taşıyorum. Hep beraber tarihi bir kavşaktayız. Bugün buradan tarihi bir konuşma, çok sıra dışı bir konuşma değil, tarihe not düşen samimi bir konuşma yapmaya geldim. Tarihi konuşmayı yapılacak ilk seçimin akşamında hep birlikte yapmak üzere tarihe emanet ediyorum. Size söz veriyorum, her şey bittiğinde asla unutkan olmayacağız.

Her şey bitecek ama hep birlikte hatırlayacağız. Bugüne kadar ki duruşlarımızdan, bugüne kadarki yaptıklarımızdan, birileri bu işler unutulur, yaptığı yanına kar kalır diye kimse düşünmesin. Söz veriyorum, zalimi zalim mazlumu mazlum olarak, sinip kaçanı korkak, sorumluluk alanı kahraman olarak, dost olanı dost olmayanı bugünkü tutumlarıyla biz de anacağız millet de anacak.

Partinin adı değişir, logosu değişir, gün gelir devran değişir ama bizi bu birlikteliği bölemezler. Biz bir bütünüz, bu bütünü asla bölemezler. Hani tarih bir yerde kırılacaksa burada kırılacak. İnceldiği yerde kopacaksa burada kopacak. Kimse bana particilik oynamayacak. Ya CHP'li gibi davranılacak, ya da saraydan alınan talimatlar uygulanacak.''