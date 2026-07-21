Üniversiteden yerli tarıma dev katkı: Beyaz patlıcan başarıyla yetiştirildi

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Kürdistan Bölgesi ve Irak genelindeki tarımsal inovasyon hamlesinde tarihi bir eşik aşıldı. Erbil Ziraat Mühendisliği Bilimleri Fakültesi bünyesinde yürütülen yıllara dayalı akademik araştırmalar, hem sağlık açısını hem de yüksek verimliliği odağına alan yerli "beyaz patlıcan" türünün başarıyla üretilmesiyle sonuçlandı.

Uzun soluklu laboratuvar ve arazi deneylerinin ardından Akademisyen Bexal Abdurrahman liderliğinde yürütülen proje, bölge tarımına yeni bir soluk getirdi. Fiziksel ve besinsel yapısıyla geleneksel türlerden ayrışan bu yeni ürün, sağlık dostu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Projeye öncülük eden Öğretim üyesi Bexal Abdurrahman, Kurdistan24 muhabiri Şeyma Bayiz'e yaptığı açıklamada, beyaz patlıcanın öne çıkan niteliklerini, "Geliştirdiğimiz bu tür, belirgin yapısal üstünlüklere sahip. Kabuğu oldukça ince, çekirdek oranı düşük ve bünyesindeki acılık hissi minimum seviyede." sözleriyle aktardı.

Bexal Abdurrahman, geleneksel siyah patlıcanda yüksek miktarda bulunan ve hassas bireylerde alerjik reaksiyonları tetikleyen solanin bileşeninin bu türde minimal düzeyde olduğunu, bu sayede alerji ve sindirim hassasiyeti bulunan tüketiciler için mükemmel bir alternatif sunulduğunu vurguladı.

Çalışmanın stratejik boyutuna dikkat çeken Bahçe Bitkileri ve Park Mimarisi Bölüm Başkanı Dr. Arşad Abdulkhaliq, temel hedeflerinin yerel tarımda katma değer yaratmak olduğunu ifade etti.

"Gelecek vizyonumuz, bu türü açık tarım sahalarında test etmek. Elde edeceğimiz teknik verileri Tarım Bakanlığı ve araştırma merkezleriyle paylaşacağız.” diyen Abdulkhaliq, amaçlarının tohum dağıtımıyla çiftçilere yeni ve yüksek getirili bir gelir kalemi kazandırmak olduğunu söyledi.

Bu kritik gelişme yalnızca bir sebze türünün rengindeki biyolojik değişimi değil, üniversitelerin bilimsel birikimlerini doğrudan yerel ekonomiyi güçlendirme ve tarımsal problemlere çözümler üretme yönünde nasıl kaldıraç olarak kullandığını da gözler önüne seriyor.