Trump'tan İran'a "Hürmüz Boğazı" tehdidi

"Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik her saldırıda bir İran köprüsünü veya elektrik santralini imha edeceğiz"

2 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere yönelik olası saldırılarına sert askeri karşılık verileceğini açıkladı.

Trump, bugün (22 Temmuz 2026) sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran tarafından Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere füze, roket, insansız hava aracı (İHA) veya başka herhangi bir silahla ateş açılması durumunda ABD’nin misillemede bulunacağını belirtti.

Donald Trump, bu kapsamda Tahran'dakiler de dahil olmak üzere, köprülerin veya enerji santrallerinin hedef alınarak imha edileceğini söyledi.

ABD Başkanı, mesajına, "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadesini ekledi.

Öte yandan İran, ABD'nin 27 Haziran'dan bu yana İran'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53, yaralananların ise 592 olduğunu bildirdi