Neçirvan Barzani ve Türkiye Büyükelçisi ekonomik ilişkileri görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini görüştü.

Neçirvan Barzani, bugün (4 Haziran 2026 Perşembe), Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Türkiye'nin Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkileri, Irak'taki siyasi durum ve özellikle ekonomi ve ticaret alanlarında ikili iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı. Bu bağlamda, her iki taraf da bölgede barış ve istikrarın korunması için koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi durum ve iç sorunları çözme çabalarının da ele alındığı görüşmede, Neçirvan Barzani ve Türkiye Büyükelçisi, Erbil ve Bağdat arasında çözülmemiş sorunların giderilmesi için diyalog ve anlayışın gerekliliğinin altını çizdi.

Türkiye'deki barış süreci, bölgesel gelişmeler ve bölgedeki durumun da görüşüldüğü görüşmede, her iki taraf da çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesinin ve tüm bölgede barış ve istikrarın korunmasının önemi konusunda mutabık kaldı.