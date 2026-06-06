Diyarbakır’da 5 Haziran saldırısının kurbanları anıldı

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HDP'nin 5 Haziran 2015 tarihindeki mitinginde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine, 400'den fazla kişinin ise yaralanmasına yol açan patlamanın yıl dönümünde bir anma programı düzenlendi.

Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda, HDP’nin 2015 yılındaki İstasyon Meydanı mitinginde meydana gelen, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 400’den fazla kişinin yaralandığı patlamanın 11. yıl dönümünde bir anma programı düzenlendi.

Anma etkinliğinde konuşan patlama kurbanı Ciwan Aslan'ın babası Şaban Aslan, acılarının ve yaralarının hala taze olduğunu belirtti.

Şaban Aslan, tek isteklerinin onurlu bir barış olduğunu ve oğullarının barış uğruna yaşamını yitirdiğini ifade etti.

DEM Parti Milletvekili Kamaç: "Katliamların Önü Alınmadı"

Programda söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç ise 5 Haziran Diyarbakır, Suruç ve Ankara Garı katliamlarına dikkat çekti. Kamaç, tüm bu yaşanan katliamların önceden işaretleri olmasına rağmen güvenlik güçlerinin önlem almadığını savundu.

Sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirten Kamaç, bu katliamların tüm yönleriyle aydınlatılması çağrısında bulundu.

Yaşamını Yitirenlerin Anısına Karanfil Bırakıldı

Anma programı kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından patlamanın gerçekleştiği noktaya 5 Haziran mitingi kurbanları anısına bir anıt dikildi. Katılımcılar, hayatını kaybedenlerin anısına anıta karanfiller bıraktı.