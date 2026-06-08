Kürtçe tiyatro Umman'da ödüle aday gösterildi

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"Selme" adlı Kürtçe tiyatro Umman Sultanlığı'nda düzenlenen bir uluslararası festivalde ödüle aday gösterildi.

Oyunun yönetmeni Nejad Necim, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi) Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, bu yıl Ophir Uluslararası Tiyatro Festivali'ne onlarca ülkeden altmış 63 oyunun gönderildiğini, ancak sadece dokuzunun seçildiğini belirtti.

Necim, "Selme" adlı oyun, seçici kurulun güvenini kazanmayı başardığımız dokuz oyundan biriydi; bu da Hewar Tiyatro Grubu'nun yüksek sanatsal seviyesinin ve çalışma kalitesini kanıtlamaktadır." dedi.

Kurulun, Selme'nin katılımını onaylamasının Kürt ve Irak tiyatrosu için büyük bir başarı olarak kabul edildiğini belirten Nejad Necim, "Bu sıradan bir festival değil, en iyi esere ödül verilecektir." ifadesini kullandı.

Halepçe faciası, soykırım, Enfal faciası ve Kürtlerin kitlesel göçünü konu alan "Selme" oyunu şimdiye kadar 16 ülkede sahnelendi.

Senaryosunu Dilşad Mustafa'nın yazdığı oyunun başrollerinde Hewar Faris ve Fransız aktris Aurélie Imbert yer alıyor.