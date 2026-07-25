Mazlum Abdi’den Deyrizor’daki trafik kazası için taziye mesajı

1 saat önce

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor yolunda meydana gelen ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Mazlum Abdi, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu kazadan duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

"Deyrizor yolunda yaşanan ve çok sayıda yurttaşımızın hayatını kaybetmesine yol açan acı trafik kazası haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.” diyen Mazlum Abdi, Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerini sunarak, yaralılara acil şifalar diledi.

Mazlum Abdi, mesajında, “Bu acılı günde kurbanların ailelerinin acısını paylaşıyor, merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum." ifadesine yer verdi.

Bugün Deyrizor-Şam karayolunda iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 35 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın iç güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüs ile sivil bir otobüsün çarpışması sonucu gerçekleştiği ve çok sayıda can kaybına yol açtığı belirtilerek taziye mesajı yayımlanmıştı.

Deyrizor-Şam karayolu; altyapısının yetersizliği, çukurlar, yol çökmeleri ve şeritleri ayıran herhangi bir bariyer bulunmaksızın tek şeritli geliş-gidiş olarak kullanılması sebebiyle ülkede "ölüm yolu" olarak adlandırılıyor.