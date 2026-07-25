Arakçi: Komşu ülkelerle herhangi bir düşmanlığımız yok

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin bölge devletleriyle ilişkilerini sürdürme kararlılığını vurgulayarak komşularına karşı herhangi bir düşmanlık beslemediklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Arakçi, bugün (25 Temmuz 2026) basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının beşinci maddesine atıfta bulunarak, İran’ın bir ay içerisinde Hürmüz Boğazı’nı açmak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini belirtti.

Söz konusu tedbirlerin İran’ın seyrüsefer rotalarını bizzat belirleyeceği ve deniz trafiğinin savaş öncesi seviyeye dönmesini garanti altına alacağı anlamına geldiğini kaydeden Abbas Arakçi, şu ifadeyi kullandı:

"Yeni bir seyrüsefer rotasının eklenmesi veya mevcut bir rotanın kaldırılması kararlaştırılacaksa, bu durum beşinci madde uyarınca İran ile istişare çerçevesinde gerçekleşmelidir."

Arakçi, İran tarafından belirlenen rotaların, bölgenin daha önce mayınlanmış olması sebebiyle deniz güvenliği ve emniyeti ilkeleri gözetilerek oluşturulduğunu kaydetti.

ABD’yi suçlayan Arakçi, Washington yönetiminin gemileri Tahran'ın belirlediği rotalardan uzaklaştırarak Hürmüz Boğazı’nda farklı güzergahlar kullanmaya zorladığını iddia etti.

İran Dışişleri Bakanı’nın bu açıklamaları, Tahran’ın bölgedeki ABD çıkarlarını hedef alan saldırılarının tırmandığı bir döneme denk geliyor. Tahran yönetimi, söz konusu saldırıların daha önce ABD’nin İran kentlerine düzenlediği hava bombardımanlarına misilleme olduğunu savunuyor.