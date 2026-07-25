Neçirvan Barzani’den Suriye halkı ve hükümetine başsağlığı mesajı

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Suriye’de onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan trafik kazası nedeniyle Suriye halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Bugün Deyrizor - Şam karayolunda iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 35 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Söz konusu kazanın üzerine Neçirvan Barzani, resmi X hesabı üzerinden paylaştığı mesajda, birçoğu Suriye İçişleri Bakanlığı personeli olan vatandaşların hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.

Yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Suriye Hükümetine en içten taziyelerini ve dayanışma duygularını sunan Neçirvan Barzani, yüce Allah’tan hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Bugün Deyrizor-Şam karayolunda iki otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 35 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın iç güvenlik güçlerini taşıyan bir otobüs ile sivil bir otobüsün çarpışması sonucu gerçekleştiği ve çok sayıda can kaybına yol açtığı belirtilerek taziye mesajı yayımlanmıştı.

Deyrizor-Şam karayolu; altyapısının yetersizliği, çukurlar, yol çökmeleri ve şeritleri ayıran herhangi bir bariyer bulunmaksızın tek şeritli geliş-gidiş olarak kullanılması sebebiyle ülkede "ölüm yolu" olarak adlandırılıyor.