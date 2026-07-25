İddia: CHP'den 10 milletvekili daha Yeni Parti'ye katılacak

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Özgür Özel ve 90 milletvekilinin CHP'de istifasıyla kurulan Yeni Parti’ye 10 vekilin daha geçeceği öne sürülüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa getirilmesiyle başlayan kriz, partide büyük bir kopuşa yol açtı.

CHP’nin son seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili partilerinden istifa ederek "Yeni Parti"yi kurdu.

Kurulduğu ilk gün 91 milletvekiline ulaşan Yeni Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) doğrudan ana muhalefet partisi konumuna yükseldi. Yaşanan toplu istifaların ardından milletvekili sayısı 44’e düşen CHP ise Meclisteki 5’inci parti konumuna geriledi.

Siyasi kulislerdeki hareketlilik sürerken, gazeteci Sinan Burhan CHP’den Yeni Parti’ye geçişlerin devam edeceğini öne sürdü.

Özgür Özel’in CHP içerisinde bir grup milletvekilini kademeli olarak geçiş yapması için bıraktığını iddia eden Burhan, "Özgür Özel, CHP içinde 10 vekil daha bıraktı. Bu isimlerden 5’inin 30 Ağustos’ta, diğer 5’inin ise 1 Ekim’de Yeni Parti’ye katılması bekleniyor." ifadelerini kullandı.