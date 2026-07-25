Husiler Aramco’yu vurdu: "Eylemlerimizi genişleteceğiz"

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Husileri Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu’nun Hudeyde Limanı’na yönelik bombardımanlarına misilleme olarak Suudi milli petrol şirketi Aramco’nun Cazan ve Yenbu’daki tesislerine onlarca balistik füze ve İHA ile iki yeni askeri operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Yahya Seri, bugün (25 Temmuz 2026) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arap Koalisyonu’nun dün gece Hudeyde vilayeti, şehir limanı ve Kamaran Adası’na düzenlediği hava saldırılarına sert yanıt verdiklerini belirtti.

Yemen topraklarını savunma adına Suudi Arabistan'ın derinliklerine yönelik iki ortak askeri operasyon gerçekleştirdiklerini bildiren Sözcü Seri, Cazan bölgesinde Suudi milli petrol şirketi Aramco’ya ait hassas hedefler ve santrallerin onlarca balistik füze ve taarruzi İHA ile hedef alındığını, Yenbu Sanayi Bölgesi’ndeki önemli Aramco tesislerinin ise balistik ve seyir füzeleri ile intihar İHA’ları kullanılarak bombalandığını ifade etti.

Sözcüsü Seri, her iki operasyonun da hedeflerine yüksek hassasiyetle başarıyla ulaştığını iddia ederek, Yemen’in altyapısına verilen zarara misilleme olarak Suudi gemilerine yönelik deniz ablukasını sürdürecekleri uyarısında bulundu.

Seri ayrıca, "ablukaya karşı abluka" ve "gerilime karşı gerilim" denkliği üzerinden hareket ettiklerini, önümüzdeki günlerde gelişmelere bağlı olarak eylemlerini daha da genişletmekten çekinmeyeceklerini tehdidinde bulundu.

Dün gece Yemen’in Hudeyde Limanı ile Husilere ait mühimmat depoları yoğun hava bombardımanına tutulmuştu. Saldırı, Suudi Arabistan Ulaştırma İdaresinin Kızıldeniz’de "NCC MASA" adlı ticaret gemilerinin hedef alındığını açıklamasının ardından gerçekleşti.