Başbakan Barzani en büyük ve en gelişmiş gençlik merkezinin açılışını yaptı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, dünyanın en büyük ve en gelişmiş "Gençlik Merkezi" açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Barzani, bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba), Kürdistan Vakfı tarafından yönetilen "Gençlik Merkezi"nin açılışını yaptı.

Açılış töreni kapsamında Başbakan Barzani, Gençlik Merkezi'nin özel defterine şunları yazdı:

"Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Gençler bugünün umudu ve milletin gelecekteki liderleridir. Bu önemli merkezin açılışı ve kurulması münasebetiyle tüm Kürdistan gençliğini tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını dilerim."

Stratejik ve kapsamlı bir proje olan bu modern merkez, gençlerin becerilerini geliştirmeleri, yeni beceriler öğrenmeleri ve yaratıcı gençler arasında güçlü ilişki ağları kurmaları için yeni kapılar açacaktır.

En yüksek sistem ve uluslararası standartlara göre yönetilen merkezi deneme sürecinde 129 bin kişi ziyaret etti. Ayrıca, merkezin tüm hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Kürdistan Vakfı tarafından kurulan Gençlik Merkezi, teknoloji, girişimcilik, öğrenim ve mesleki gelişim alanlarında çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Bu projenin amacı, Kürdistan Bölgesi gençlerinin becerilerinin geliştirilmesi ve toplumun yeniden yapılanması için bir platform oluşturmaktır.