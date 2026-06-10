Başkan Barzani, Zalmay Khalilzad'ı kabul etti

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Başkan Mesud Barzani ile Amerikan diplomat ve eski ABD Büyükelçisi Zalmay Khalilzad, bölgedeki değişimler ve durumla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Barzani'nin Ofisinden yapılan açıklamada, Başkan Barzani'nin, bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba), eski ABD Büyükelçisi Zalmay Khalilzad'ı kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre her iki taraf, bölgedeki değişimler ve durumun yanı sıra, Irak ve bölgenin karşı karşıya olduğu fırsatlar ve tehditler hakkında görüş alışverişinde bulundu.