Sözcü Hewramani: Erbil ve Bağdat arasında ortak komite kurulacak

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Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, sorunların çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla federal hükümetle daimi bir yüksek koordinasyon komitesinin kurulacağını belirtirken, Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki mali krizleri aşmak adına petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlaması için her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba) gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, petrol meselesi, iç gelirlerin ASYCUDA sistemiyle modernize edilerek yeniden düzenlenmesi ve Erbil ile Bağdat arasında yüksek bir koordinasyon komitesinin kurulması konularının toplantıda masaya yatırıldığını söyledi.

Ortak Komite Kurulması

Ortak komitenin kurulmasına ilişkin Hükümet Sözcüsü, bu adımın Başbakan Mesrur Barzani’nin Bağdat ziyaretinin bir sonucu olduğunu ve Kürdistan Bölgesi’nin önerisi üzerine federal hükümet tarafından da memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Bu komitenin daimi olacağını ve amacının sadece sorunlar üzerine konuşmak değil, iki taraf arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve güçlendirmek olduğunu aktaran Hewramani, komite üyelerinin bir kısmının sabit kalacağını, bir kısmının ise tartışılacak alanlara göre değişiklik gösterebileceğini belirtti.

Petrol Üretiminin Artırılması

Konuşmasının bir diğer bölümünde petrol ihracatının yeniden başlaması konusuna değinen Hewramani, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti ile petrol şirketlerinin Irak Başbakanı Ali Zeydi ile bir araya geldiğini açıkladı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin çözüm için somut adımlar attığını vurgulayan Sözcü Hewramani, petrol üretimi ve ihracatının yeniden başlaması adına federal hükümete her türlü iş birliği ve kolaylığı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Petrol şirketlerinin üretime yeniden başlamak için öne sürdüğü şartlara da değinen Hükümet Sözcüsü, şirketlerin doğrudan Irak Başbakanı’ndan güvenlik garantisi talep ettiğini belirtti.

Geçmişte Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki petrol ve gaz sahalarına yönelik yaklaşık 33 kez saldırı düzenlendiğini hatırlatan Hewramani, şirketlerin Irak içerisinden yeni bir saldırıya uğramayacaklarından emin olmak istediklerini, bunun yanı sıra petrol çıkarma maliyetlerinin revize edilmesi yönünde de talepleri olduğunu aktardı.

Bölgeyi etkisi altına alan krizlerin risklerine karşı uyarıda bulunan Hükümet Sözcüsü, Orta Doğu’da yaşanan savaş ve gerilimler nedeniyle Irak, Kürdistan Bölgesi ve çevre ülkelerin zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Bu krizin güvenlik yansımalarının yanı sıra ağır bir mali yük de getirdiğini belirten Hewramani, bu zorlu sürecin aşılması ve petrolün ihraç edilmesi için federal hükümetin adımlarına tam destek verdiklerini vurguladı.

Runaki Projesi ve ASYCUDA Sisteminin Uygulanması

Gelirlerin yeniden düzenlenmesi ve gümrüklerin modernizasyonu hakkında konuşan Kürdistan Bölgesi Hükümet Sözcüsü, Kürdistan Bölgesi’nin ASYCUDA sisteminin uygulanması konusunda hiçbir sorunu olmadığını ifade etti.

Başlangıçta iç sistemin Bağdat’ın altyapısına uyumlu hale getirilmesi için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirten Sözcü, şu an tamamen hazır olduklarını ve ortak toplantı için sadece federal hükümet ekibinin tarih belirlemesini beklediklerini söyledi.

İç meseleler ve 24 saat kesintisiz elektrik sağlayan "Runaki" projesine de değinen Peşewa Hewramani, projenin temel amacının vatandaşlara daha düşük maliyetle kesintisiz elektrik sunmak olduğunu dile getirdi.

Projenin başlangıcında bazı teknik sorunların yaşandığını ve bu durumun zaman zaman kesintilere yol açtığını belirten Sözcü Hewramani, bu aksaklıkların adım adım çözüme kavuşturulduğunu ifade etti.

Son dönemde yaşanan akaryakıt sıkıntısına da dikkat çeken Hewramani, Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde olduklarını, sorunun geçici olduğunu ve kısa süre içinde tamamen çözüleceğini vurguladı.