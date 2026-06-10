Bağdat'tan Kürdistan Bölgesi petrolü için yeni hamle

2 saat önce

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi, hükümetin Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol üretim miktarını arttırmayı planladığını söyledi.

Sözcü Haydar Abudi, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Kurdistan24'e yaptığı özel açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında Ali Zeydi'nin, Irak Hükümetinin Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol üretim seviyesini yükseltmek için çalışma yürütmesini talep ettiğini belirtti.

Hükümet Sözcüsü Abudi’nin açıklamasında göre bu amaç doğrultusunda hükümet, petrol üretici şirketlerin Kürdistan Bölgesi'ne geri dönerek faaliyetlerine yeniden başlamalarını sağlamak amacıyla kendilerine güvenlik güvencesi vermeye çalışıyor.

Irak Hükümet Sözcüsü ayrıca, Kürdistan Bölgesi'nin petrol ihracatının artırılmasının, maaşların güvence altına alınması konusunda daha fazla kesinlik sağlayacağını vurguladı.