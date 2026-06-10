Irak Başbakanı: Silahı yalnızca devletin elinde tutacağız

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, Musul’un terör örgütü DAİŞ tarafından işgal edilmesinin yıl dönümünde yayımladığı mesajda, 10 Haziran’ın yakın tarihin en acı dönemeçlerinden biri olduğunu belirterek, teröre karşı elde edilen zaferde Peşmerge güçleri ve Irak ordusunun oynadığı rolü yüksek takdirle karşıladıklarını söyledi.

Ali Falih Zeydi, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü, Musul’un DAİŞ’li teröristler tarafından işgal edilmesinin yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Irak Başbakanı mesajında, 10 Haziran’ın Irak’ın yakın tarihindeki en acı duraklardan biri olduğunu, çünkü o gün DAİŞ unsurlarının Musul şehrini işgal ettiğini belirtirken, bu işgalin Irak halkının birliğine ve egemenliğine karşı yürütülen suç içerikli bir komplonun parçası olduğunu ve ülkenin ulusal dokusunu bozmayı hedeflediğini ifade etti.

DAİŞ’li teröristlerin halka karşı en vahşi suçları işlediğini, şehirleri ve köyleri yerle bir ederek masum insanların kanını akıttığını dile getiren Zeydi, Irak'ın tarihinin en tehlikeli ve kritik meydan okumasıyla karşı karşıya kaldığını ancak bu ülkenin asla yıkılmayacak bir vatan olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Ali Zeydi, "Yüce Dini Merciiyetin fetvasına icabet edilmesi ve halkın kenetlenmesi; silahlı kuvvetlerin, güvenlik teşkilatlarının, Haşdi Şabi’nin ve Peşmerge’nin gösterdiği kahramanlıklar ve dostların desteğiyle birleşerek ulusal bir destanın yazılmasını ve terörün bozguna uğratılmasını sağlamıştır." dedi.

Hükümetin güvenliği, istikrarı ve Irak’ın egemenliğini pekiştirme, silahı yalnızca devletin elinde tutma ve imar sürecini sürdürme konusundaki kararlılığına devam edeceğini kaydeden Zeydi mesajının sonunda, istikrar ve imar sürecine destek veren siyasi tarafların takındığı tutumlara teşekkür etti.

10 Haziran 2014 tarihinde terör örgütü DAİŞ, Musul şehrini kontrolü altına almış ve ardından Irak topraklarının büyük bir bölümünü işgal etmişti. DAİŞ’in hakimiyeti süresince binlerce insan katledilmiş ve milyonlarca kişi yerinden edilmişti.

Peşmerge güçleri, Irak ordusu ve uluslararası koalisyonun katılımıyla yürütülen yıllarca süren çetin bir savaşın ardından, 2017 yılında DAİŞ’in askeri olarak askıya alındığı ve Irak topraklarının tamamının kurtarıldığı ilan edilmişti. Bu süreç, Irak tarihinin en zorlu dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçmiş ve farklı bölgelerde çok büyük yıkımlar geride bırakmıştı.