Bakanlar Kurulu toplandı: Yüksek düzeyli bir koordinasyon komitesinin kurulması önerildi

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Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplantısında Bağdat ile yüksek düzeyli bir koordinasyon komitesinin kurulması önerildi.

Bakanlar Kurulu, bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba) Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin katıldığı toplantıda, Erbil-Bağdat ilişkileri, petrol meselesi ve petrol gelirleriyle ilgili konular ele alındı.

Toplantının ilk bölümünde Başbakan Barzani, Bağdat'a yaptığı son ziyaretine değinerek, Bağdat ile müzakerelerin sürdürülmesi için bir yol haritası hazırlanmasının önemine dikkat çekti. Bu bağlamda, Başbakan her iki hükümetin bakanları ve ilgili yetkililerinden oluşan yüksek düzeyli bir koordinasyon komitesinin kurulmasını önerdi.

Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani de öneriye desteğini ifade ederek, bu adımın sorunların çözümünde etkili bir rol oynayacağının altını çizdi. Bakanlar Kurulu öneriyi onayladı ve önerinin federal hükümete gönderilmesine karar verdi.

Toplantının bir diğer bölümünde petrol meselesindeki son gelişmeler ve Kürdistan Bölgesi heyeti ile petrol şirketlerinin federal hükümetle yaptığı görüşmenin sonuçları ele alındı. Bakanlar Kurulu, Ali Zeydi liderliğindeki yeni federal hükümetine verdiği desteği vurguladı.

Bakanlar Kurulu, Doğal Kaynaklar Bakanı ve müzakere heyetine, boru hattı üzerinden ihracatın en yüksek seviyeye çıkarılması için gerekenlerin yapılması talimatını verdi. Ayrıca, petrol şirketlerinin önümüzdeki günlerde üretime ve ihracata yeniden başlaması gerektiği vurgulandı. Maliye ve Ekonomi Bakanı, 2026 yılının ilk beş ayına ait gelir raporunu sundu.

Bakanlar Kurulu, federal hükümetten federal hazine payı olarak ayrılan 120 milyar dinarlık miktarın gözden geçirilmesini istedi.

"ASYCUDA" sistemiyle ilgili olarak, Bakanlar Kurulu, nisan ayında imzalanan ön anlaşmanın en kısa sürede onaylanması için Irak Ekonomi Bakanlar Kuruluna çağrıda bulundu.