BAE, İran'ın Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'e yönelik saldırılarını kınadı

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün’ü hedef alan saldırılarını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığı tarafından 10 Haziran 2026 Çarşamba günü yapılan açıklamada, söz konusu terör saldırılarının bu üç ülkenin egemenliğinin açık ve bariz bir ihlali olduğu, aynı zamanda bölge güvenlik ve istikrarına yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu belirtildi.

BAE'nin Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, bu ülkelerin güvenlik ve istikrarlarını korumak adına atacakları tüm adımlara yönelik destek yinelendi.

Bu sabah erken saatlerde Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn teyakkuza geçti. Ürdün, İran’a ait birkaç füzeyi imha ederken, Kuveyt ve Bahreyn’de siren sesleri yükselirken, olası her türlü saldırıya karşı hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, ülkelerindeki hava savunma sistemlerinin, İran’dan Zerka vilayetine bağlı Ezrak bölgesine doğru fırlatılan 5 füzeyi imha ettiğini duyurdu. İmha edilen füzelerin parçalarının boş alanlara düştüğü, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı aktarıldı.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin düşmanca hedeflere karşı koymakla meşgul olduğu belirtildi. Ordu, vatandaşlardan yalnızca resmi talimatlara ve yönlendirmelere uymalarını istedi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da bu çarşamba sabahı erken saatlerde uyarı sirenlerini devreye soktu. Bakanlık, vatandaşlara ve ülkede ikamet edenlere sakin kalmaları, en yakın güvenli bölgelere sığınmaları ve resmi kanallar üzerinden yapılacak güncel açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Her üç ülke de toprak ve hava sahası egemenliklerini korumak adına güvenlik ve askeri güçlerinin en üst düzeyde teyakkuzda olduğunu vurguladı.