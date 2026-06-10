Mesrur Barzani, Ezidi Miri Tahsin Beg'i kabul etti

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Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Ezidilerin meşru hak ve taleplerine desteğini teyit etti.

Mesrur Barzani, bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba), Ezidi Miri Mir Hazım Tahsin Beg'i kabul etti.

Kürdistan Bölgesi ve bölgedeki genel durumun ele alındığı görüşmede Başbakan Barzani, hükümetin Ezidilerin meşru hak ve taleplerine desteğini teyit etti.

Ezidi Miri ise Ezidilere gösterdiği sürekli destekten dolayı Başbakan'a teşekkür etti ve hükümetin bölgelerine sunduğu hizmeti takdir etti.