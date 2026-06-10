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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, "Kürdistan'ı yeniden inşa etme görevi gençlerimizin omuzlarına düşüyor." dedi.

Başbakan Barzani, bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba), Kürdistan Vakfı tarafından kurulan "Gençlik Merkezi"nin açılışını yaptı.

Açılışın ardından Kurdistan24 muhabiri Şeyba Bayiz'e konuşan Başbakan Barzani, gençlerin rolüne değinerek, "Kürdistan'ı yeniden inşa etme görevi gençlerimizin omuzlarına düşüyor." ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi'nin Irak Hükümetinin üretimi artırmasına ve bölge üzerinden petrol ihracatını artırmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurgulayan Başbakan, petrol şirketlerinin faaliyetlerini sürdürmeleri için federal hükümetten güvence istediklerini söyledi.

Mesrur Barzani, "Irak Hükümetinin aldığı bir kararla ASYCUDA sistemi oluştu. Ticareti normalleştirmek ve gelirleri artırmak için ortak bir mutabakata varmaya çalıştık." dedi.

Yeni federal hükümetle ilgili olarak Başbakan Barzani, "Ali Zeydi liderliğindeki yeni Irak Hükümetiyle ilişkilerimize umutla bakıyoruz. İyi ilişkileri sürdürmeyi ve geliştirmeyi umuyoruz." açıklamasını yaptı.