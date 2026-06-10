Başbakan: Gençlik Merkezi, gençlerin faydalanabileceği bir platformdur

"Kürdistan, Peşmerge'nin ve şehitlerin kanının ürünüdür"

1 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan'ın bugün elde edilen başarılarının kahraman Peşmergelerin mücadelesinin ve ezilen bir halkın fedakarlıklarının ürünü olduğunu söyledi.

Mesrur Barzani, bugün (10 Haziran 2026 Çarşamba), bölgenin ve dünyanın en büyük ve en gelişmiş gençlik merkezlerinden biri olarak kabul edilen Kürdistan Gençlik Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nde böyle bir merkezin varlığının bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

"Gençlik Merkezi, gençlerin faydalanabileceği bir platformdur." diyen Başbakan Barzani, merkezin kurulmasında rol oynayan herkese teşekkürlerini iletti.

Konuşmasının bir diğer bölümünde Mesrur Barzani, merkezin gençlerin buluşup yeteneklerini geliştirebilecekleri modern bir yer olduğunu vurgulayarak, merkezde önemli bilimsel ve tarihi kaynaklar açısından zengin bir kütüphanenin bulunduğuna ve bunun gençler için önemli bir bilgi kaynağı olabileceğine dikkat çekti.

Kürdistan'ın bugün elde edilen başarılarının Peşmerge'nin mücadelesinin ve ezilen bir halkın fedakarlıklarının ürünü olduğunu belirten Mesrur Barzani, Kürdistan halkının tarih boyunca büyük baskılara maruz kalmasına rağmen, asla boyun eğmediğini ve ulusal iradesinin sönmesine izin vermediğini vurguladı.

"Kürdistan, Peşmerge'nin ve şehitlerin kanının ürünüdür." diyen Başbakan gençlerin Kürdistan'ı daha ileriye taşıyabileceğine dair umudunu dile getirerek, gençleri bu merkezi, yeteneklerini ve becerilerini geliştirme yeri olarak da görmeye çağırdı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin, gençleri desteklemek için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan Başbakan, "Ulaşılamayacak hayal veya hedef yoktur. Umarım büyük hayaller kurmaya ve geleceğiniz için hak ettiğiniz seviyeye doğru ilerlemeye devam edersiniz. Başarılı olmanızı ve ülkemizin her zaman refah içinde olmasını dilerim." dedi.